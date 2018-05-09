Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
163 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 18:31
Боруссія підпише конкурента для Ярмоленка?
|Давід Нерес
Борусія серйозно націлилась підписати молодого вінгера Аякса Давіда Нереса.
Як інформує нідерландський De Telegraaf, Борусія виявила готовність віддати аж 30 мільйонів євро за 21-річного правого вінгера з Бразилії.
Однак спортивний директор Аякса Марк Овермарс рішуче відхилив цю пропозицію. Борусія готова підвищити ставки у грі за Давіда, яким цікавиться також Мілан.
Нерес вражає у сезоні 2017/18 і грою, і показниками: 14 голів і 13 асистів у 32 матчах чемпіонату Нідерландів, пише football24.ua.
Як відомо, раніше Ярмоленку поставили оцінку за дебютний сезон у Бундеслізі.
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