Боруссія підпише конкурента для Ярмоленка?

Давід Нерес

Борусія серйозно націлилась підписати молодого вінгера Аякса Давіда Нереса.

Як інформує нідерландський De Telegraaf, Борусія виявила готовність віддати аж 30 мільйонів євро за 21-річного правого вінгера з Бразилії.

Однак спортивний директор Аякса Марк Овермарс рішуче відхилив цю пропозицію. Борусія готова підвищити ставки у грі за Давіда, яким цікавиться також Мілан.

Нерес вражає у сезоні 2017/18 і грою, і показниками: 14 голів і 13 асистів у 32 матчах чемпіонату Нідерландів, пише football24.ua.

Як відомо, раніше Ярмоленку поставили оцінку за дебютний сезон у Бундеслізі.