Агент Фонсеки спростовує переговори з Наполі

Паулу Фонсека

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека не контактував з Наполі.

Про це заявив агент португальця Марку Абреу.

"Оскільки про Фонсеку так багато говорять, значить, він хороший тренер. Він дуже коректно будує відносини як з футболістами, так і з уболівальниками. На даний момент контактів з Наполі не було. Паулу - головний тренер гірників, і він щасливий ним бути", - зазначив агент.

"Чи очолить Фонсека Наполі? На даний момент він тренує Шахтар. Наполі - великий клуб не тільки за мірками Італії, ми пам'ятаємо, яким важким видалося протистояння з італійцями в Лізі чемпіонів. Про майбутнє Фонсека ми дізнаємося трохи пізніше", - цитує Абреу tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Шахтар цікавиться наставником Порту.