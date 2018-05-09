Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
32 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 19:22
Агент Фонсеки спростовує переговори з Наполі
|Паулу Фонсека
Наставник Шахтаря Паулу Фонсека не контактував з Наполі.
Про це заявив агент португальця Марку Абреу.
"Оскільки про Фонсеку так багато говорять, значить, він хороший тренер. Він дуже коректно будує відносини як з футболістами, так і з уболівальниками. На даний момент контактів з Наполі не було. Паулу - головний тренер гірників, і він щасливий ним бути", - зазначив агент.
"Чи очолить Фонсека Наполі? На даний момент він тренує Шахтар. Наполі - великий клуб не тільки за мірками Італії, ми пам'ятаємо, яким важким видалося протистояння з італійцями в Лізі чемпіонів. Про майбутнє Фонсека ми дізнаємося трохи пізніше", - цитує Абреу tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Шахтар цікавиться наставником Порту.
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