Українець віддав гольовий пас в чемпіонаті Польщі

Павло Ксьонз

У 35 турі польської Екстракляси Термаліка приймала Сандецію, за яку виступає Павло Ксьонз.

Український півзахисник вийшов на заміну на 59 хвилині, та вже за 19 хвилин відзначився результативною передачею.

Цей гол не допоміг Сандеції завоювати важливу перемогу, а приніс лише 1 очко. Це вже 2 асист у заліку Павла за польський клуб.