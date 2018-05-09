Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
198 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 19:59
Перед фіналом Кубка України сталася бійка між фанами та поліцією
За кілька годин до матчу Динамо - Шахтар в Дніпрі відбулися зіткнення між фанами та поліцією.
Під час об'єднаного маршу до стадіону, в якому взяли участь фани Динамо, Дніпра і Шахтаря, співробітники правопорядку спробували заспокоїти найбільш розпалених фанів.
Це стало приводом для конфлікту: фани намагалися "відбити" своїх товаришів, кидаючи петарди і каміння.
За інформацією Sport.ua, затримано кілька десятків фанів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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