Перед фіналом Кубка України сталася бійка між фанами та поліцією

За кілька годин до матчу Динамо - Шахтар в Дніпрі відбулися зіткнення між фанами та поліцією.

Під час об'єднаного маршу до стадіону, в якому взяли участь фани Динамо, Дніпра і Шахтаря, співробітники правопорядку спробували заспокоїти найбільш розпалених фанів.

Це стало приводом для конфлікту: фани намагалися "відбити" своїх товаришів, кидаючи петарди і каміння.

За інформацією Sport.ua, затримано кілька десятків фанів.