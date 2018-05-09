Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
463 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 21:45
Динамо грає проти Шахтаря у фіналі Кубку України. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
9-го травня в Дніпрі відбудеться фінал Кубка України, в якому Динамо зіграє проти Шахтаря.
Раніше повідомлялося, де можна подивитися цей поєдинок.
Нагадаємо, що Динамо та Шахтар крім фіналу КУ зіграють ще й в останньому турі УПЛ.
Кубок України
Фінал
9 травня
Динамо – Шахтар 0:1 (другий тайм)
Голи: 0:1 - 47 Феррейра
Динамо: Бойко, Піварич, Кадар, Бурда, Кендзьора, Шепелєв, Гармаш, Шапаренко, Вербич, Циганков, Бесєдін
Шахтар: П'ятов, Бутко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Тайсон, Фред, Марлос, Патрік, Феррейра
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій