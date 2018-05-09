Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
83 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 20:28
Перед матчем Динамо і Шахтаря на стадіоні в Дніпрі зникло світло
Перед фінальним матчем Кубка України Динамо - Шахтар на Арені Дніпро вимкнулося світло.
Це сталося близько 20:00, за півгодини до стартового свистка.
Через цей інцидент початок матчу можуть відкласти на більш пізній час.
За 10 хвилин до старту світло почало з'являтися, пише Tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що перед фіналом Кубка України сталася бійка між фанами та поліцією.
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