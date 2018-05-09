Перед матчем Динамо і Шахтаря на стадіоні в Дніпрі зникло світло

Перед фінальним матчем Кубка України Динамо - Шахтар на Арені Дніпро вимкнулося світло.

Це сталося близько 20:00, за півгодини до стартового свистка.

Через цей інцидент початок матчу можуть відкласти на більш пізній час.

За 10 хвилин до старту світло почало з'являтися, пише Tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що перед фіналом Кубка України сталася бійка між фанами та поліцією.