У Римі встановлять скульптуру легендарного Тотті

Визначний гравець Роми, легендарний Франческо Тотті удостоївся демонстрації власної скульптури в італійській столиці.

Про це пише Football Italia.

У період 10-12 травня монумент на честь Тотті виставлятимуть у римських галереях Plus Arte Plus та Viale Mazzini 1. Бюст екс-капітана Роми отримав назву Aeterno, що в перекладі з римського діалекту італійської мови означає "вічний".

Роботу виконав римський художник Стефано Меццарома, який також відомий своїми заняттями електронною музикою, пише football24.ua.

Раніше повідомлялося, що Тотті геніально забив штрафний на любительському турнірі.