Скандальний Балотеллі може повернутися до Італії

Маріо Балотеллі

Агент форварда Ніцци Маріо Балотеллі Міно Райола веде з Ромою переговори про умови особистого контракту гравця.

Про це повідомляє Mediaset Premium.

Раніше нападник, який в червні стане вільним агентом, заявляв, що зацікавлений в поверненні у Серію А.

Відповідно до джерела, агент гравця вже почав переговори з Ромою про особистий контракт, при цьому повідомляється, що заробляти Маріо хоче не менше 5 млн євро на рік, пише

Як відомо, раніше повідомлялося, ща за Балотеллі призначено ціну.

Також була інформація, що Балотеллі поїде грати в США.