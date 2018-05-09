Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
34 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 21:21
Скандальний Балотеллі може повернутися до Італії
|Маріо Балотеллі
Агент форварда Ніцци Маріо Балотеллі Міно Райола веде з Ромою переговори про умови особистого контракту гравця.
Про це повідомляє Mediaset Premium.
Раніше нападник, який в червні стане вільним агентом, заявляв, що зацікавлений в поверненні у Серію А.
Відповідно до джерела, агент гравця вже почав переговори з Ромою про особистий контракт, при цьому повідомляється, що заробляти Маріо хоче не менше 5 млн євро на рік, пише
Як відомо, раніше повідомлялося, ща за Балотеллі призначено ціну.
Також була інформація, що Балотеллі поїде грати в США.
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