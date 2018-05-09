Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
630 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 21:38
Екс-гравець Шахтаря привітав усіх з Днем перемоги із окупованого Донецька
|Віталій Віценець
Екс-гравець Шахтаря Віталій Віценець привітав усіх з Днем перемоги із окупованого Донецька.
Про це він написав у своєму Інстаграмі.
"З Днем перемоги! Вони билися за Батьківщину!", - підписав світлину екс-футболіст.
Раніше була інформація, що Віценець підкорив найвищу гірську вершину Європи.
Як відомо, Віценець нещодавно знову завершив кар'єру.
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