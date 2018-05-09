Екс-гравець Шахтаря привітав усіх з Днем перемоги із окупованого Донецька

Віталій Віценець

Екс-гравець Шахтаря Віталій Віценець привітав усіх з Днем перемоги із окупованого Донецька.

Про це він написав у своєму Інстаграмі.

"З Днем перемоги! Вони билися за Батьківщину!", - підписав світлину екс-футболіст.

Раніше була інформація, що Віценець підкорив найвищу гірську вершину Європи.

Як відомо, Віценець нещодавно знову завершив кар'єру.