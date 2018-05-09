Зінченко потрапив у стартовий склад Манчестер Сіті на матч проти Брайтона

Олександр Зінченко

Український півзахисник Олександр Зінченко потрапив у стартовий склад Манчестер Сіті на матч проти Брайтона в рамках перенесеного 31 туру АПЛ.

How we line-up for the final home game!



City XI | Bravo, Danilo, Kompany, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, Yaya Toure (C), Gundogan, Sane, Bernardo, Jesus



Subs | Ederson, Foden, Diaz, Nmecha, De Bruyne, Mendy, Adarabioyo



Presented by @HAYSWorldwide #cityvbhafc #mancity pic.twitter.com/vZr06tqFUR — Manchester City (@ManCity) 9 травня 2018 р.

Як відомо, Зінченко до матчу з Брайтоном шість разів поспіль не потрапляв навіть у заявку Манчестер Сіті на матчі.

Востаннє 21-річний українець грав за англійський клуб 12-го березня проти Сток Сіті.

Раніше була інформація, що Зінченку влаштували особливий прийом в українському центрі Манчестера.