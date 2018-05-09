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09.05.2018  21:58

Зінченко потрапив у стартовий склад Манчестер Сіті на матч проти Брайтона

Олександр Зінченко

Український півзахисник Олександр Зінченко потрапив у стартовий склад Манчестер Сіті на матч проти Брайтона в рамках перенесеного 31 туру АПЛ.

Як відомо, Зінченко до матчу з Брайтоном шість разів поспіль не потрапляв навіть у заявку Манчестер Сіті на матчі.

Востаннє 21-річний українець грав за англійський клуб 12-го березня проти Сток Сіті.

Раніше була інформація, що Зінченку влаштували особливий прийом в українському центрі Манчестера. 





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