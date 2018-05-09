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98 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 21:58
Зінченко потрапив у стартовий склад Манчестер Сіті на матч проти Брайтона
|Олександр Зінченко
Український півзахисник Олександр Зінченко потрапив у стартовий склад Манчестер Сіті на матч проти Брайтона в рамках перенесеного 31 туру АПЛ.
How we line-up for the final home game!— Manchester City (@ManCity) 9 травня 2018 р.
City XI | Bravo, Danilo, Kompany, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, Yaya Toure (C), Gundogan, Sane, Bernardo, Jesus
Subs | Ederson, Foden, Diaz, Nmecha, De Bruyne, Mendy, Adarabioyo
Presented by @HAYSWorldwide #cityvbhafc #mancity pic.twitter.com/vZr06tqFUR
Як відомо, Зінченко до матчу з Брайтоном шість разів поспіль не потрапляв навіть у заявку Манчестер Сіті на матчі.
Востаннє 21-річний українець грав за англійський клуб 12-го березня проти Сток Сіті.
Раніше була інформація, що Зінченку влаштували особливий прийом в українському центрі Манчестера.
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