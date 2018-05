Український півзахисник Олександр Зінченко потрапив у стартовий склад Манчестер Сіті на матч проти Брайтона в рамках перенесеного 31 туру АПЛ.

How we line-up for the final home game!



City XI | Bravo, Danilo, Kompany, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, Yaya Toure (C), Gundogan, Sane, Bernardo, Jesus



Subs | Ederson, Foden, Diaz, Nmecha, De Bruyne, Mendy, Adarabioyo



Presented by @HAYSWorldwide