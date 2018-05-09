Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
53 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 22:54
Безус відзначився гольовим пасом в бельгійській першості
|Роман Безус
Півзахисник Сент-Труйдена Роман Безус відзначився результативним пасом в матчі проти Берсхот Вілрейк.
Український хавбек вийшов на матч у стартовому складі, а на 20-й хвилині оформив асист на Джонатана Леджира.
27-річний українець в поточному сезоні проводить 26-й матч у складі бельгійського клубу, в яких забив 5 голів і зробив 5 гольових передач, пише Tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Безус відзначився дублем у чемпіонаті Бельгії.
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