Безус відзначився гольовим пасом в бельгійській першості

Роман Безус

Півзахисник Сент-Труйдена Роман Безус відзначився результативним пасом в матчі проти Берсхот Вілрейк.

Український хавбек вийшов на матч у стартовому складі, а на 20-й хвилині оформив асист на Джонатана Леджира.

27-річний українець в поточному сезоні проводить 26-й матч у складі бельгійського клубу, в яких забив 5 голів і зробив 5 гольових передач, пише Tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Безус відзначився дублем у чемпіонаті Бельгії.