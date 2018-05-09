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09.05.2018  22:54

Безус відзначився гольовим пасом в бельгійській першості

Роман Безус

Півзахисник Сент-Труйдена Роман Безус відзначився результативним пасом в матчі проти Берсхот Вілрейк.

Український хавбек вийшов на матч у стартовому складі, а на 20-й хвилині оформив асист на Джонатана Леджира.

27-річний українець в поточному сезоні проводить 26-й матч у складі бельгійського клубу, в яких забив 5 голів і зробив 5 гольових передач, пише Tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Безус відзначився дублем у чемпіонаті Бельгії.





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