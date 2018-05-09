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44 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 23:48
Челсі не зміг перемогти Гаддерсфілд в 35-му турі чемпіонату Англії
Челсі не зміг виграти у Гаддерсфілда в перенесеному матчі 35-го туру чемпіонату Англії.
Як відомо, раніше Саутгемптон переміг Свонсі.
The Blues have to settle for a draw tonight. #CHEHUD pic.twitter.com/tR1djOqNsb— Chelsea FC (@ChelseaFC) 9 травня 2018 р.
Чемпіонат Англії
35 тур
9 травня
Челсі – Гаддерсфілд 1:1 (0:0, 1:1)
Голи: 0:1 – 50 Депуатр, 1:1 – 62 Алонсо
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