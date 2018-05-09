Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
64 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.05.2018 23:54
Зінченко допоміг Ман Сіті виграти у Брайтона. Матчі 31-го туру чемпіонату Англії
Манчестер Сіті в перенесеному матчі 31-го туру чемпіонату Англії виграв у Брайтона.
Українець Олександр Зінченко вийшов на цю гру в стартовому складі і провів на полі 76 хвилин.
Як відомо, раніше Челсі не зміг виграти у Гаддерсфілда.
Чемпіонат Англії
31 тур
9 травня
Лестер – Арсенал 3:1 (1:0, 2:1)
Голи: 1:0 – 14 Іхеаначо, 1:1 – 53 Обамеянг, 2:1 – 76, пенальті Варді, 3:1 – 90 Марез
Манчестер Сіті – Брайтон 3:1 (2:1, 1:0)
Голи: 1:0 – 16 Даніло, 1:1 – 20 Ульоа, 2:1 – 34 Бернарду Сілва, 3:1 – 72 Фернандіньо
Тоттенгем – Ньюкасл 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – 50 Кейн
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