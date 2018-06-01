Як збірні України та Марокко не спромоглися відкрити рахунок у товариському матчі. ВІДЕО

Надійна гра Андрій П'ятова не дозволила суперникам забити бодай гол/twitter.com/frmfofficiel

31 травня збірна України зіграла унічию 0:0 із Марокко у товариському матчі.

У поєдинку, який відбувся у швейцарській Женеві, ініціативою володіли представники Африки, проте надійна гра Андрія П'ятова у воротах української команди не дозволила їм вийти уперед.

Зі свого боку підопічні Андрія Шевченко не спромоглися створити тиск на суперника.

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд гри.

Після матчу Андрій Шевченко відзначив різницю у підготовці обох команд до поєдинку.

Як відомо, 3 червня збірна України зіграє проти Албанії у ще одному спарингу.