Шевченко пояснив, чому замінив Ярмоленка у перерві матчу з Марокко
|Андрій Ярмоленко (крайній праворуч у верхньому ряді)
Андрій Ярмоленко потроху відновлюється після травми і поки не може викладатися на полі на 100 відсотків.
Таку заяву зробив головний тренер збірної України Андрій Шевченко, коментуючи нічию 0:0 своєї команди із Марокко у товариському матчі 31 травня.
"Той же Ярмоленко втомився. Він тільки відновлюється після травми, набирає форму", - заявив керманич синьо-жовтих.
Гравцям говорив, що буду робити багато замін і ми постараємося дати можливість всім зіграти в цих двох матчах. У нас попереду друга гра, а на позицію флангового гравця три виконавця на дві гри, два нападаючих на дві гри. Брак гравців позначається. Треба правильно розподіляти сили", - цитує Шевченка zbirna.com.
Нагадаємо, Ярмоленко отримав травму ще наприкінці січня у грі за Боруссію Д, а вперше вийшов на поле лише у квітні.
Після матчу Андрій Шевченко відзначив різницю у підготовці обох команд до поєдинку.
Як відомо, 3 червня збірна України зіграє проти Албанії у ще одному спарингу.
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