Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
330 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.06.2018 08:47
Приватбанк та Нацбанк знову програли Суркісу у суді: стали відомі подробиці
|Ігор Суркіс/liga.net
Національний банк України та Приватбанк програли справу ФК Динамо Київ під час засідання Верховного суду.
Рішення було ухвалене ще 24 травня, пише Finbalance.
Мова йде про перегляд ухвали Вищого адмінсуду від 16.11.2017 про те, що Приватбанк має повернути Ігорю та Григорію Суркісам значну суму коштів, яку ті тримали у банку та яку було націоналізовано.
У своїй постанові Верховний суд керувався тим, що позивач не надав достатньо доказів, щоб можна було вважати братів Суркісів пов'язанами особами із Приватбанком.
Таким чином, Приватбанк мусить повернути Суркісам значну суму - 1,05 млрд гривень, 266,2 тис. доларів США і 7,8 тис. євро.
Раніше була інформація, що майже усі гравці та співробітники Динамо отримують зарплату у конвертах.
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