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01.06.2018  09:19

Чому Зідан залишив Реал: в Іспанії назвали справжні причини

 Флорентино Перес та Зінедін Зідан/Real Madrid

31 травня Зінедін Зідан залишив посаду головного тренера Реала, який він тренував із зими 2016-го. 

Іспанська преса вважає, що причинами відходу французького спеціаліста, який виграв із Реалом три Ліги чемпіонів, є насправді конкретні розбіжності із президентом клубу. 

Мова йде про те, що Флорентино Перес досі не визначився із подальшою долею у команді Криштіану Роналду та Гарета Бейла. 

Також Зідану не подобалося, якою Перес бачить трансферну політику клубу.

Зокрема він намагався придбати молодого голкіпера Атлетика Кепу Аррісабалагу, хоча тренер публічно заявляв про повну підтримку Кейлора Наваса. Також Перес наполягав на покупках Роберта Левандовського та Неймара, але колишньому керманичу Реала вони були не потрібні, пише AS. 

Нагадаємо, Зідан заявив, що хоче відпочити від тренерської роботи.





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