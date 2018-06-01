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01.06.2018  09:39

Вони молодці: Шевченко оцінив дебют двох молодих динамівців у збірній України

 Микита Бурда (ліворуч) сподобався Андрієві Шевченку у матчі проти Марокко/ФФУ

31 травня у товариському матчі збірних України та Марокко за синьо-жовтих дебютували двоє молодих динамівців Микита Бурда та Микола Шапаренко.

Головний тренер команди Андрій Шевченко дав доволі позитивну оцінку дебюту захисника та центрхава відповідно. 

"Усе нормально. Для такого матчу - це гідний дебют. Марокко готується до чемпіонату світу, футболісти були заряджені. Так що нашу гру і їхній дебют оцінюю позитивно. Новачки теж молодці", - цитує Шевченка zbirna.com.

Нагадаємо, у другій половині сезону-2017/18 обидва футболісти стали гравцями основного складу. При цьому Бурда викликався у збірну ще у 2015 році, тоді як для 19-річного Шапаренка виклик тренерського штабу синьо-жовтих став першим у кар'єрі.

Після матчу Андрій Шевченко відзначив різницю у підготовці обох команд до поєдинку.

Як відомо, 3 червня збірна України зіграє проти Албанії у ще одному спарингу.





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