Вони молодці: Шевченко оцінив дебют двох молодих динамівців у збірній України
|Микита Бурда (ліворуч) сподобався Андрієві Шевченку у матчі проти Марокко/ФФУ
31 травня у товариському матчі збірних України та Марокко за синьо-жовтих дебютували двоє молодих динамівців Микита Бурда та Микола Шапаренко.
Головний тренер команди Андрій Шевченко дав доволі позитивну оцінку дебюту захисника та центрхава відповідно.
"Усе нормально. Для такого матчу - це гідний дебют. Марокко готується до чемпіонату світу, футболісти були заряджені. Так що нашу гру і їхній дебют оцінюю позитивно. Новачки теж молодці", - цитує Шевченка zbirna.com.
Нагадаємо, у другій половині сезону-2017/18 обидва футболісти стали гравцями основного складу. При цьому Бурда викликався у збірну ще у 2015 році, тоді як для 19-річного Шапаренка виклик тренерського штабу синьо-жовтих став першим у кар'єрі.
Після матчу Андрій Шевченко відзначив різницю у підготовці обох команд до поєдинку.
Як відомо, 3 червня збірна України зіграє проти Албанії у ще одному спарингу.
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