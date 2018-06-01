Гравець збірної України: Марокко спочатку здивувала та збентежила нас

Гравці української команди були збентежені діями марокканців/twitter.com/frmfofficiel

Збірна Марокко розпочала спаринг проти України 31 травня у Женеві у незвичній для команді ігровій розстановці.

Про це заявив після матчу захисник синьо-жовтих Микола Матвієнко.

"Нас трохи здивувало, що суперник почав грати у п’ять захисників. Це навіть нас трохи збентежило. Були зайві рухи з нашого боку. У другому таймі на полі ситуація стала зрозумілішою. У перерві тренер підказав, як з цим впоратися. Крім того, збірна Марокко вже почала грати у чотири захисники...", - каже футболіст.

"Вважаю, що у збірної України моментів має бути більше, ніж ми створили в цій грі. Матч вийшов важким, виснажливим. Збірна Марокко стала грати швидше, і нам було важкувато", - цитує Матвієнка офіційний сайт ФФУ.

Після матчу Андрій Шевченко відзначив різницю у підготовці обох команд до поєдинку.

Як відомо, 3 червня збірна України зіграє проти Албанії у ще одному спарингу.