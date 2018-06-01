Абрамович хоче продати Челсі: названо причину несподіваного рішення

Міліардер Роман Абрамович серйозно налаштований продати Челсі, власником якого він є з літа 2003 року.

Росіянин, який недавно отримав громадянство Ізраїлю, планує виручити за продаж близько 1,32 млрд євро.

Причиною такого несподіваного рішення олігарха англійська преса вважає проблеми із будівництвом клубного стадіону.

Абрамович мав амбітні плани збудувати для Челсі арену, яка б стала найдорожчою у світі. Проте проект було заморожено, а офіційно рішення Челсі пояснюється "несприятливим економічним та інвестиційним кліматом".

Також недавно Абрамовичу відмовили в отриманні так званої інвестиційної візи Великої Британії. І хоча це пояснюється тим, що росіянин після отримання ізраїльського паспорту вже більше не потребує візи, існує версія, що йому не дуже раді у країні, тож він не хоче більше вкладати гроші у Челсі, пише Daily Star.

Зазначимо, Абрамович за 15 років перебування біля керма синіх інвестував у клуб понад міліард фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що за цей період Челсі 5 раз виграв АПЛ, 5 Кубків Англії, по одному разу здобував перемогу у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що Челсі у минулому фінансовому році досяг рекордних показників.