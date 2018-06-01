Україна - Марокко: команда Шевченка провела найгірший матч за два роки
Товариський матч збірної України проти Марокко 31 травня у Женеві став найгіршим для синьо-жовтих з березня 2016 року.
Українці нанесли по воротах суперника всього 5 ударів, тоді як найгірший показник у цьому компоненті було зафіксовано під час спарингу українців проти Вельсу у березні 2016-го. Тоді ще під керівництвом Михайла Фоменка команда лише тричі вдарила по цілі.
Зазначимо, що в основному найгірші показники по ударах підопічні Андрія Шевченка демонстрували під час товариських матчів. При цьому вони здобули перемогу у трьох з чотирьох таких поєдинках, пише zbirna.com. Зокрема мова йде про спаринги із Сербією (2:0), Словаччиною (2:1) та Японією (2:1).
Після матчу Андрій Шевченко відзначив різницю у підготовці обох команд до поєдинку.
Як відомо, 3 червня збірна України зіграє проти Албанії у ще одному спарингу.
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