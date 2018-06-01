Відомий тренер: Шапаренко як для дебютанта збірної зіграв чудово

Микола Шапаренко та Андрій Шевченко/Павло Кубанов, ФФУ

Дебютант збірної України Микола Шапаренко у контрольному поєдинку проти Марокко (0:0) діяв на хорошому рівні.

Про це після матчу заявив відомий український тренер, екс-керманич молодіжної збірної Сергій Ковалець.

"Потенціал у команди є, це помітно. На поле вийшли ще два дебютанти - Бурда і Шапаренко. Команда зіграла на нуль - плюс захиснику, а Шапаренко як для дебютанта виглядав чудово", - цитує Ковальця zbirna.com.

Нагадаємо, раніше позитивно дебют Шапаренко та Микити Бурди оцінив Андрій Шевченко.

Як відомо, 3 червня збірна України зіграє проти Албанії у ще одному спарингу.