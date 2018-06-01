Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
151 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]01.06.2018 10:59
Відомий тренер: Шапаренко як для дебютанта збірної зіграв чудово
|Микола Шапаренко та Андрій Шевченко/Павло Кубанов, ФФУ
Дебютант збірної України Микола Шапаренко у контрольному поєдинку проти Марокко (0:0) діяв на хорошому рівні.
Про це після матчу заявив відомий український тренер, екс-керманич молодіжної збірної Сергій Ковалець.
"Потенціал у команди є, це помітно. На поле вийшли ще два дебютанти - Бурда і Шапаренко. Команда зіграла на нуль - плюс захиснику, а Шапаренко як для дебютанта виглядав чудово", - цитує Ковальця zbirna.com.
Нагадаємо, раніше позитивно дебют Шапаренко та Микити Бурди оцінив Андрій Шевченко.
Як відомо, 3 червня збірна України зіграє проти Албанії у ще одному спарингу.
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