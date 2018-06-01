Стало відомо, хто із футболістів Реала не попрощався із Зіданом

31 травня Зінедін Зідан залишив Реал після трьох з половиною років роботи у команді.

Усі гравці Реала, починаючи від гравців основного складу, закінчуючи найближчим запасом, написали в соцмережах прощальні слова тренеру.

Єдиним, хто ніяк не відреагував на цю подію, став нападник Королівського клубу Гарет Бейл.

Зазначимо, що останнім часом валлієць висловлював невдоволення тим, що французький фахівець надає йому мало ігрового часу. Це стало однією з причин, по якій після переможного фіналу Ліги чемпіонів з Ліверпулем (3:1) Бейл оголосив, що, можливо, залише команду.

Нагадаємо, у пресі з'явилася інформація, що Бейлом зацікавилася Баварія, а також його не проти бачити у Манчестер Юнайтед.

Цікаво, що іспанські журналісти вважають, що Зідан пішов через те, що у клубі не могли визначитися із подальшою долею Бейла.