Стало відомо, чи продали на аукціоні стадіон Чорноморець в Одесі
|Стадіон Чорноморець/Спортарена
Фонду гарантування вкладів фізичніх осіб не вдалося досягнути результату у продажі стадіона Чорноморець на аукціоні.
Стало відомо, що торги 31 травня не були успішними, тому було призначено нову дату - 11 червня.
Цікаво, що при цьому стартову ціну об'єкту знижено - тепер вона складає 1,026 млрд гривень, тоді як раніше була на майже на 130 мільйонів гривень меншою.
Як відомо, продаж відбувається у рамках реалізації майна ПАО Імексбанк, який у 2015 році було розформовано.
Цікаво, що на початку травня директор арени Сергій Сиволап спростував інформацію про продаж.
Як відомо, Чорноморець залишив топ-дивізіон першості України, поступившись у стикових матчах представнику Першої ліги Полтаві.
Після матчу фанати Чорноморця побили головного тренера команди Костянтина Фролова.
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