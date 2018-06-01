Стало відомо, чи продали на аукціоні стадіон Чорноморець в Одесі

Стадіон Чорноморець/Спортарена

Фонду гарантування вкладів фізичніх осіб не вдалося досягнути результату у продажі стадіона Чорноморець на аукціоні.

Стало відомо, що торги 31 травня не були успішними, тому було призначено нову дату - 11 червня.

Цікаво, що при цьому стартову ціну об'єкту знижено - тепер вона складає 1,026 млрд гривень, тоді як раніше була на майже на 130 мільйонів гривень меншою.

Як відомо, продаж відбувається у рамках реалізації майна ПАО Імексбанк, який у 2015 році було розформовано.

Цікаво, що на початку травня директор арени Сергій Сиволап спростував інформацію про продаж.

Як відомо, Чорноморець залишив топ-дивізіон першості України, поступившись у стикових матчах представнику Першої ліги Полтаві.

Після матчу фанати Чорноморця побили головного тренера команди Костянтина Фролова.