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01.06.2018  13:22

Український тренер очолив провідний клуб з Казахстану

 Роман Григорчук

Українець Роман Григорчук очолив казахстанську Астану.

Термін, на який було укладено контракт із досвідченим українцем, а також фінансова сторона угоди, не повідомляється. 

Нагадаємо, попереднім клубом Григорчука була азербайджанська Габала, з якою він досягнув певних успіхів як у внутрішніх змаганнях, так і на міжнародній арені, зокрема двічі виводив команду у груповий етап Ліги Європи. 

До Габали Григорчук працював у Чорноморці, який під його керівництвом у сезоні-2013/14 вийшов в 1/16 фіналу Ліги Європи. Також у його тренерському резюме - робота із латвійським Вентспілсом. 

Зазначимо, що Астана - чемпіон Казахстану. В даний момент команда йде на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату, випереджаючи Кайрат на 5 балів, але зігравши при цьому на 2 матчі більше.

У сезоні-2018/19 Астана візьме участь в розіграші Ліги чемпіонів, де стартує з першого раунду кваліфікації, пише football.ua.





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