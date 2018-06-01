Гравець, який виступав у Зорі, отримає шанс у Динамо
Динамо візьме на збір в Австрію, під час якого команда готуватиметься до нового сезону, хавбека Олександра Андрієвського.
Минулий сезон центрхав виступав в оренді у складі луганської Зорі, проте зараз отримає шанс у команді Олександра Хацкевича, заявив в інтерв'ю FootballHub президент Динамо Ігор Суркіс.
"Ми беремо Андрієвського на збір. Зрозуміло, він отримає шанс, адже Олександр справді провів хороший сезон, це наш футболіст, і дуже хочемо, щоб він себе проявив", - говорить Суркіс.
"Ви прекрасно розумієте, що у цій зоні у нас є проблеми. Тому, якщо він себе покаже, і буде жива конкуренція - це буде добре", - додав президент біло-синіх.
Зазначимо, що на рахунку 23-річного півзахисника 25 поєдинків у всіх турнірах за Зорю і 3 голи.
На сьогоднішній день у розташуванні Динамо семеро центральних півзахисників - Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Руслан Ротань і Микита Корзун, пише СпортАрена.
Раніше повідомлялося, що Динамо веде переговори щодо трансферу бразильського центрального хавбека Че Че.
Напередодні Суркіс назвав кількість новачків, яких Динамо підпише влітку.
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