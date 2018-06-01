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01.06.2018  14:20

Молодий динамівець увійшов в історію збірної України

 Микола Шапаренко

Хавбек Динамо Микола Шапаренко, який напередодні дебютував у збірній України, потрапив до топ-10 молодих дебютантів команди.

Так, футболіст зіграв перший матч за національну команду у віці 19 років 7 місяців та 27 днів.

Це - дев'ятий показник серед усіх молодих футболістів, а також четвертий серед покоління гравців, які народилися у другій половині 1990-х. Зазначимо, що у цьому ряді лідирують Олександр Зінченко, який дебютував в українській збірній у 18 років 9 місяців та 26 днів, а також одноклубник Шапаренко Віктор Циганков, який свій перший матч провів у на два місяці старшому віці. 

Зазначимо, що абсолютним лідером у збірній України серед молодих дебютантів є Сергій Ребров, який дебютував у національній команді через три тижні після 18-річчя, пише football.ua.

Раніше Андрій Шевченко позитивно висловився про дебют Миколи Шапаренка у збірній України. 

Як відомо, 3 червня збірна України зіграє проти Албанії у ще одному спарингу.





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