Молодий динамівець увійшов в історію збірної України
|Микола Шапаренко
Хавбек Динамо Микола Шапаренко, який напередодні дебютував у збірній України, потрапив до топ-10 молодих дебютантів команди.
Так, футболіст зіграв перший матч за національну команду у віці 19 років 7 місяців та 27 днів.
Це - дев'ятий показник серед усіх молодих футболістів, а також четвертий серед покоління гравців, які народилися у другій половині 1990-х. Зазначимо, що у цьому ряді лідирують Олександр Зінченко, який дебютував в українській збірній у 18 років 9 місяців та 26 днів, а також одноклубник Шапаренко Віктор Циганков, який свій перший матч провів у на два місяці старшому віці.
Зазначимо, що абсолютним лідером у збірній України серед молодих дебютантів є Сергій Ребров, який дебютував у національній команді через три тижні після 18-річчя, пише football.ua.
Раніше Андрій Шевченко позитивно висловився про дебют Миколи Шапаренка у збірній України.
Як відомо, 3 червня збірна України зіграє проти Албанії у ще одному спарингу.
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