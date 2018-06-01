Реал запропонує новий контракт герою фіналу Ліги чемпіонів
Керівництво "Реала" планує запропонувати нападаючому Гарету Бейлу новий контракт і утримати в команді на найближчі сезони, повідомляє Daily Mail.
За даними видання. 28-річний валлієць - головна трансферна ціль "Манчестер Юнайтед" в літнє трансферне вікно, однак "Реал" не продасть форварда менше ніж за 140 мільйонів євро. До того ж керівництво Королівського клубу має намір зберегти Бейла і готове запропонувати йому новий контракт на покращених умовах. Поточне угоду валлійця розрахована до 2022 року.
Бейл виступає за мадридський клуб з 2013 року. У минулому сезоні він зіграв в 44 матчах і забив 21 гол. Два з них - у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.
Зазначимо, що останнім часом валлієць висловлював невдоволення тим, що французький фахівець надає йому мало ігрового часу.
Нагадаємо, у пресі з'явилася інформація, що Бейлом зацікавилася Баварія, а також його не проти бачити у Манчестер Юнайтед.
Цікаво, що іспанські журналісти вважають, що Зідан пішов через те, що у клубі не могли визначитися із подальшою долею Бейла.
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
26.04.2018
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій