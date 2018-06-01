Реал запропонує новий контракт герою фіналу Ліги чемпіонів

Керівництво "Реала" планує запропонувати нападаючому Гарету Бейлу новий контракт і утримати в команді на найближчі сезони, повідомляє Daily Mail.

За даними видання. 28-річний валлієць - головна трансферна ціль "Манчестер Юнайтед" в літнє трансферне вікно, однак "Реал" не продасть форварда менше ніж за 140 мільйонів євро. До того ж керівництво Королівського клубу має намір зберегти Бейла і готове запропонувати йому новий контракт на покращених умовах. Поточне угоду валлійця розрахована до 2022 року.

Бейл виступає за мадридський клуб з 2013 року. У минулому сезоні він зіграв в 44 матчах і забив 21 гол. Два з них - у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

Зазначимо, що останнім часом валлієць висловлював невдоволення тим, що французький фахівець надає йому мало ігрового часу.

Нагадаємо, у пресі з'явилася інформація, що Бейлом зацікавилася Баварія, а також його не проти бачити у Манчестер Юнайтед.

Цікаво, що іспанські журналісти вважають, що Зідан пішов через те, що у клубі не могли визначитися із подальшою долею Бейла.