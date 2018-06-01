Збірна України U-19 поступилася грецькій молодіжці у Києві. ВІДЕО

31 травня юніорська збірна України (вік гравців до 19 років) поступилася 1:3 молодіжній команді Греції U-21 у бронзовому матчі Меморіала Лобановського-2018.

Єдиний гол підопічні Олександра Петракова забили зусиллями Валерія Бондара.

Українці готуються до чемпіонату Європи серед 19-річних і були на змаганнях наймолодшими серед усіх учасників, проте виступ на домашньому турнірі виявився не таким успішним, як хотілося б - синьо-жовті зайняли останнє місце.

Виграти турнір імені великого тренера вдалося словенській молодіжці, яка здолала у фіналі 3:0 Ізраїль.

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд матчу із Грецією.

Нагадаємо, збірна України U-19 вийшла на першість Європи-2018 завдяки феєричній перемозі над Румунією у кваліфікації.