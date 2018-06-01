Дякуємо, Зізу! Реал видав емоційний прощальний ролик із Зіданом. ВІДЕО
|Зінедін Зідан (праворуч у верхньому ряді) привів Реал до третьої поспіль перемоги у Лізі чемпіонів
У Реалі створили емоційний відеоролик, присвячений тренерству Зінедіна Зідана, який 31 травня залишив Реал після двох з половиною років роботи у команді.
Відео з'явилося на Twitter-сторінці Королівського клубу.
"Дев'ять титулів за два роки та 5 місяців у клубі: три Ліги чемпіонів, два Кубки світу серед клубів ФІФА, два Суперкубки УЄФА, по одній перемозі у Ла Лізі та Суперкубку Іспанії. Дякуємо, Зізу", - підписали емоційне відео.
9 títulos en dos años y cinco meses:— #CHAMP13NS 🏆⚽️ (@realmadrid) 31 травня 2018 р.
🏆🏆🏆 Champions League
🏆🏆 Mundiales de Clubes
🏆🏆 Supercopas de Europa
🏆 LaLiga
🏆 Supercopa de España
🙌 GRACIAS, Zizou#HalaMadrid pic.twitter.com/zJ8yyZRfP2
Нагадаємо, в Іспанії ЗМІ назвали справжню причину відходу Зідана з Реала, хоча той одразу після оголошення свого рішення заявив, що мусив піти, щоб команда продовжувала перемагати у наступному сезоні.
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