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01.06.2018  15:20

Дякуємо, Зізу! Реал видав емоційний прощальний ролик із Зіданом. ВІДЕО

 Зінедін Зідан (праворуч у верхньому ряді) привів Реал до третьої поспіль перемоги у Лізі чемпіонів

У Реалі створили емоційний відеоролик, присвячений тренерству Зінедіна Зідана, який 31 травня залишив Реал після двох з половиною років роботи у команді.

Відео з'явилося на Twitter-сторінці Королівського клубу.

"Дев'ять титулів за два роки та 5 місяців у клубі: три Ліги чемпіонів, два Кубки світу серед клубів ФІФА, два Суперкубки УЄФА, по одній перемозі у Ла Лізі та Суперкубку Іспанії. Дякуємо, Зізу", - підписали емоційне відео. 

Нагадаємо, в Іспанії ЗМІ назвали справжню причину відходу Зідана з Реала, хоча той одразу після оголошення свого рішення заявив, що мусив піти, щоб команда продовжувала перемагати у наступному сезоні.





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