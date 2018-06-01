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01.06.2018  23:55

Франція виграла у Італії. Інші товариські матчі

 Австралія розгромила Чехію

1-го червня відбуваються товариські матчі, у рамках яких команди готуються до чемпіонату світу-2018

Так, Австралія розгромила Чехію 4:0. 

В іншому матчі Корея поступилася Боснії 1:3. Усі три голи боснійців на свій рахунок записав хавбек турецького Істамбула Едін Вішча. 

Зазначимо, що корейці та австралійці є учасниками Мундіалю, а от збірна Чехії - суперник України по Лізі націй УЄФА

Нагадаємо, напередодні збірна України зіграла унічию 0:0 із учасником ЧС-2018 Марокко.

Міжнародні товариські матчі

1 червня

Австралія - Чехія - 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - Лекі, 2:0 - 54 Наббут, 3:0 - 72 Лекі, 4:0 - 80, автогол Югас. 

Корея - Боснія - 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 28 Вішча, 1:1 - 30 Лі Дже Сон, 1:2 - 45+1 Вішча, 1:3 - 79 Вішча. 

Грузія – Мальта 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 90, пенальті Кашия

Туніс – Туреччина 2:2 (0:0, 2:2)

Голи: 0:1 – 54, пенальті Тосун, 1:1 – 56 Бадрі, 2:1 – 79 Сассі, 2:2 – 90 Сеюнджю

Франція – Італія 3:1 (2:1, 1:0)

Голи: 1:0 – 8 Умтіті, 2:0 – 29, пенальті Грізманн, 2:1 – 36 Бонуччі, 3:1 – 63 Дембеле.





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