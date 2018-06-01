Стало відомо, за якої умови Лунін залишиться в Зорі

Андрій Лунін

Батько голкіпера Зорі Андрія Луніна прокоментував інформацію про трансфер футболіста до одного з топ-чемпіонатів.

Останні трансферні чутки сватають 19-річного воротаря в Інтер, Наполі та навіть у Ліверпуль. Батько Андрія - Олексій Лунін, за сумісництвом його агент розповів про домовленості з Зорею.

"Ми будемо вести переговори про особистий контракт лише після того, як клуби досягнуть угоди між собою. Як тільки нам із Зорі повідомлять, ми з клубом-покупцем, якщо він буде цікавий і нам, відразу почнемо переговори" - наголосив Олексій Лунін.

"На сьогоднішній день ми не вели переговори ні з одним з клубів. Про інтерес до Андрія з боку, наприклад, Наполі, чули, але переговори я ні з ким не вів."

"У нас контракт із Зорею до наступного літа. Якщо Зоря ні з ким не домовиться або з якихось причин вирішить залишити Андрія у себе до закінчення угоди, то ми готові працювати з клубом ще рік.", – цитує Олексія SportArena.

Нагададаємо, раніше повідомлялося,що Луніним цікавиться Наполі.