Стало відомо, за якої умови Лунін залишиться в Зорі
|Андрій Лунін
Батько голкіпера Зорі Андрія Луніна прокоментував інформацію про трансфер футболіста до одного з топ-чемпіонатів.
Останні трансферні чутки сватають 19-річного воротаря в Інтер, Наполі та навіть у Ліверпуль. Батько Андрія - Олексій Лунін, за сумісництвом його агент розповів про домовленості з Зорею.
"Ми будемо вести переговори про особистий контракт лише після того, як клуби досягнуть угоди між собою. Як тільки нам із Зорі повідомлять, ми з клубом-покупцем, якщо він буде цікавий і нам, відразу почнемо переговори" - наголосив Олексій Лунін.
"На сьогоднішній день ми не вели переговори ні з одним з клубів. Про інтерес до Андрія з боку, наприклад, Наполі, чули, але переговори я ні з ким не вів."
"У нас контракт із Зорею до наступного літа. Якщо Зоря ні з ким не домовиться або з якихось причин вирішить залишити Андрія у себе до закінчення угоди, то ми готові працювати з клубом ще рік.", – цитує Олексія SportArena.
Нагададаємо, раніше повідомлялося,що Луніним цікавиться Наполі.
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