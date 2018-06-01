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194 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.06.2018 17:32
Екс-воротар Карпат очолив Волинь
|Андрій Тлумак/офіційний сайт ФК Волинь
Экс-воротар Карпат Андрей Тлумак очолив луцьку Волинь.
Про це повідомляє офіційний сайт Волині.
У його тренерський штаб увійдуть Володимир Марчук, Павло Котовенко, а також Андрій Сапуга, разом з яким до недавнього часу Тлумак працював в Карпатах U-19. Під їх керівництвом команда посіла 3-е місце в чемпіонаті України.
Волинь за підсумками сезону посіла 13-е в першій лізі і ставить завдання на наступний сезон вийти в УПЛ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Волинь була зацкавлена в послугах іншого фахівця.
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