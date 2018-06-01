Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
257 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.06.2018 17:55
Колишній наставник Карпат працевлаштується в Одесі
|Сергій Зайцев/офіційний сайт ФК Карпати
Сергій Зайцев стане новим керманичем одеського Чорноморця.
За результатами сезону 2017/18 української Прем'єр ліги, одеська команда не змогла зберегти прописку в чемпіонаті. Наступний сезон Чорноморець розпочне в Першій лізі.
Керівництво клубу залишилося незадоволеними результатами команди, тому місце Костянтина Фролова займе колишній тренер Карпат Сергій Зайцев, повідомляє xsport.ua.
Нагадаємо, що екс-воротар Карпат очолив Волинь.
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