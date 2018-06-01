Український воротар за крок від переходу в топ-клуб

Андрій Лунін

Італійський Наполі має найбільші шанси підписати голкіпера луганської Зорі Андрія Луніна.

За інформацією Corriere dello Sport, неаполітанці вже довгий час ведуть переговори з луганським клубом. Минулого тижня генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов зазначив, що саме Наполі просунувся в переговорах по Луніна найдалі клубів - повідомляє football.ua.

Раніше cтало відомо, за якої умови Лунін залишиться в Зорі.

Нагадуємо, також, що Ліверпуль хоче замінити невдаху Каріуса Луніним.