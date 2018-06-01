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329 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.06.2018 18:37
Український воротар за крок від переходу в топ-клуб
|Андрій Лунін
Італійський Наполі має найбільші шанси підписати голкіпера луганської Зорі Андрія Луніна.
За інформацією Corriere dello Sport, неаполітанці вже довгий час ведуть переговори з луганським клубом. Минулого тижня генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов зазначив, що саме Наполі просунувся в переговорах по Луніна найдалі клубів - повідомляє football.ua.
Раніше cтало відомо, за якої умови Лунін залишиться в Зорі.
Нагадуємо, також, що Ліверпуль хоче замінити невдаху Каріуса Луніним.
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