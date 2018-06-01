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01.06.2018  18:54

В Тоттенгемі назвали умову, за якої відпустять свого тренера в Реал

Маурісіо Почеттіно

Тотенгем назвав суму відступних за свого тренера Маурісіо Почеттіно, якого сватають в Реал.

Як стало відомо раніше, саме аргентинець є одним з головних претендентів на вакантний пост головного тренера Реала.

За інформацією багатьох ЗМІ, боси вершкових вже контактували з наставником англійського Тоттенгема для обговорення деталей потенційного співробітництва.

У свою чергу, керівництво Тоттенгема не бажає відпускати Маурісіо просто так.

Як повідомляє The Times, англійці дозволять своєму наставнику піти лише після того, як отримають від представників королівського клубу 42,5 млн. фунтів компенсації. Саме в таку суму боси шпор оцінили вартість контракту аргентинського фахівця, пише footballua.tv

Нагадаємо, що вже екс-тренер Реала може стати головним тренером найбагатшої збірної світу.

Крім того, в боротьбу за Зінедіна включився ФК Миколаїв





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