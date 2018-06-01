Стало відомо, скільки ФФУ платить тренерському штабу Шевченка

Тренер збірної України Андрій Шевченко і його тренерський штаб отримують 2 мільйони євро на рік від ФФУ.

Про це в своєму сюжеті про розслідування корупції в ФФУ повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

Український фахівець і його тренерський штаб отримують 2 мільйони євро на рік. У тренерський штаб Шевченко входять Мауро Тассотті, Андреа Малдера і Рауль Ріанчо.

Голова комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі, за інформацією журналіста, заробляє близько 10 000 євро в місяць, а також ФФУ оплачує йому все авіаперельоти (за 2017 рік ця сума склала майже 1 мільйон гривень).

Зарплата голови комітету ФФУ з етики та чесної гри Франческо Баранки становить 10 000 євро в місяць, пише портал tribuna.com.

Раніше повідомлялося, ФФУ спотворила слова президента УЄФА заради піару Павелка.

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