Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
475 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.06.2018 19:33
Екс-тренер Шахтаря знайшов роботу в топ-чемпіонаті
|Мігель Кардосо
Колишній тренер донецького Шахтаря Мігель Кардосо найближчим часом очолить Удінезе.
Про це інформують португальські та італійські ЗМІ.
Кардосо змінить на посту наставника Удінезе Ігора Тудора і підпише контракт на два сезони. За умовами контракту, фахівець буде отримувати по 400 тис.євро за сезон, пише terrikon.com.
Минулий сезон Кардосо провів в Ріу Аве. Команда за підсумками чемпіонату Португалії посіла п'яте місце і завоювала право виступати в єврокубках.
Нагадуємо, раніше український тренер очолив провідний клуб з Казахстану.
Крім того, колишній наставник Карпат працевлаштується в Одесі
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