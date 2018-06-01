Екс-тренер Шахтаря знайшов роботу в топ-чемпіонаті

Мігель Кардосо

Колишній тренер донецького Шахтаря Мігель Кардосо найближчим часом очолить Удінезе.

Про це інформують португальські та італійські ЗМІ.

Кардосо змінить на посту наставника Удінезе Ігора Тудора і підпише контракт на два сезони. За умовами контракту, фахівець буде отримувати по 400 тис.євро за сезон, пише terrikon.com.

Минулий сезон Кардосо провів в Ріу Аве. Команда за підсумками чемпіонату Португалії посіла п'яте місце і завоювала право виступати в єврокубках.

Нагадуємо, раніше український тренер очолив провідний клуб з Казахстану.

Крім того, колишній наставник Карпат працевлаштується в Одесі