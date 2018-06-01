Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
227 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.06.2018 20:00
Польський клуб не захотів підписувати українця
|Олексій Хобленко
Лех вирішив припинити співпрацю з українським форвардом Олексієм Хобленком.
Про це пише сайт команди.
Польський клуб в січні 2018 го орендував 24-річного українця у Чорноморця на півроку з можливістю викупу і підписанням повноцінної угоди на 3 роки, але не скористався нею.
Чорноморець отримав 100 тисяч євро за оренду Хобленка, Лех міг викупити гравця за 300 тисяч. Український нападник провів 11 матчів у складі Леха, в яких забив 2 голи, пише
Як відомо, Чорноморець вилетів у Першу лігу.
Раніше тренера Чорноморця після вильоту з УПЛ побили фанати команди.
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