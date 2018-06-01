Польський клуб не захотів підписувати українця

Олексій Хобленко

Лех вирішив припинити співпрацю з українським форвардом Олексієм Хобленком.

Про це пише сайт команди.

Польський клуб в січні 2018 го орендував 24-річного українця у Чорноморця на півроку з можливістю викупу і підписанням повноцінної угоди на 3 роки, але не скористався нею.

Чорноморець отримав 100 тисяч євро за оренду Хобленка, Лех міг викупити гравця за 300 тисяч. Український нападник провів 11 матчів у складі Леха, в яких забив 2 голи, пише

Як відомо, Чорноморець вилетів у Першу лігу.

Раніше тренера Чорноморця після вильоту з УПЛ побили фанати команди.