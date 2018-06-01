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01.06.2018  21:19

Рамосу і його сім'ї погрожують через Салаха

Мухамед Салах

Капітан Реала Серхіо Рамос і члени його сім'ї почали отримувати прогнози через грубу гру іспанця проти Салаха.

У Єгипті вболівальники і преса звинуватили Рамоса в умисному нанесенні травми Салаху, після чого в Каїрі біля посольства Іспанії тисячі людей провели акцію протесту, а Рамосу і його сім'ї стали надходити погрози життю.

Родичі футболіста були вимушені змінити номери.

Поліція намагається розібратися зі дзвінками і постами в соціальних мережах на адресу Рамоса і його близьких, повідомляє tribuna.ua.

Нагадаємо, Рамос побажав Салаху найшвидшого одужання

Раніше повідомлялося, що єгипетський юрист зібрався відсудити у Рамоса мільярд євро за травму Салаху.





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