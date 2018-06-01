Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1523 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]01.06.2018 21:19
Рамосу і його сім'ї погрожують через Салаха
|Мухамед Салах
Капітан Реала Серхіо Рамос і члени його сім'ї почали отримувати прогнози через грубу гру іспанця проти Салаха.
У Єгипті вболівальники і преса звинуватили Рамоса в умисному нанесенні травми Салаху, після чого в Каїрі біля посольства Іспанії тисячі людей провели акцію протесту, а Рамосу і його сім'ї стали надходити погрози життю.
Родичі футболіста були вимушені змінити номери.
Поліція намагається розібратися зі дзвінками і постами в соціальних мережах на адресу Рамоса і його близьких, повідомляє tribuna.ua.
Нагадаємо, Рамос побажав Салаху найшвидшого одужання
Раніше повідомлялося, що єгипетський юрист зібрався відсудити у Рамоса мільярд євро за травму Салаху.
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