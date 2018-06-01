Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
431 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]01.06.2018 21:43
В Англії назвали помиями легендарний матч збірної України
Англійські ЗМІ вважають матч між Україною та Швейцарією в 1/8 фіналу ЧС-2006 помиями.
Британське видання The Guardian розкритикувало цей матч.
"Гра була такою похмурою, що слово помиї образився б, якби було згадано в одному реченні з цим жахом" - написали англійські журналісти/
"Матч мав і позитивні наслідки - нагадав усім, як сильно потрібно цінувати видовищні ігри, в яких є голи" - цитує англійців isport.ua.
Нагадаємо, що стало відомо, чи запрошуватиме Інтер російських коментаторів на трансляції ЧС-2018.
Крім того, бразильці можуть отримати рекордні призові на ЧС-2018.
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