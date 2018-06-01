Алієв розповів, чому в Україні грають договірняки

Олександр Алієв/ОТДУШИВДУШУ

Головний тренер ФК Хмельницький Олександр Алієв вважає, що договірні матчі в Україні відбуваються через те, що футболістам не платять зарплати.

Про це в програмі ОТДУШИВДУШУ роповів сам Олександр.

"Чому зараз багато договірних матчів? Вони і раніше були, але ніхто не піднімав розмову на цю тему" - розповідає молодий тренер.

"Зараз немає тих зарплат, які були раніше, і якщо менше зарплати, то їх можуть не платити. Що залишається робити футболістам , коли їм не платять гроші? Їм же потрібно якось годувати сім'ю, дітей одягати" - продовжує Олександр

"Якби у нас платили всі вчасно, ніхто б не здавав ці ігри і ніхто не домовлявся про ці договорняки", - цитує Алієва dynamomania.

Нагадаємо, Алієв поскаржився на суддівство в аматорах.

Крім того, Алієв розповів, як годував легіонерів бананами, а також про штрафи в Динамо.