Алієв розповів, чому в Україні грають договірняки
|Олександр Алієв/ОТДУШИВДУШУ
Головний тренер ФК Хмельницький Олександр Алієв вважає, що договірні матчі в Україні відбуваються через те, що футболістам не платять зарплати.
Про це в програмі ОТДУШИВДУШУ роповів сам Олександр.
"Чому зараз багато договірних матчів? Вони і раніше були, але ніхто не піднімав розмову на цю тему" - розповідає молодий тренер.
"Зараз немає тих зарплат, які були раніше, і якщо менше зарплати, то їх можуть не платити. Що залишається робити футболістам , коли їм не платять гроші? Їм же потрібно якось годувати сім'ю, дітей одягати" - продовжує Олександр
"Якби у нас платили всі вчасно, ніхто б не здавав ці ігри і ніхто не домовлявся про ці договорняки", - цитує Алієва dynamomania.
Нагадаємо, Алієв поскаржився на суддівство в аматорах.
Крім того, Алієв розповів, як годував легіонерів бананами, а також про штрафи в Динамо.
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