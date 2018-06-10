Стало відомо, яку зарплату отримуватиме Роналду в Реалі
|Кріштіану Роналду
Мадридський Реал готовий платити Роналду 32, 5 млн євро.
Про це повідомляє Cadena Cope.
За інформацією джерела, мадридці запропонували 33-річному португальцю підвищення базової зарплати до 25 мільйонів євро в рік.
Ще 7,5 млн нападник може заробити за рахунок бонусів.
2 млн Роналду отримає за перемогу в Лізі чемпіонів, 1,5 млн - за перемогу в Ла Лізі, по 1 млн - за перемогу в Кубку Іспанії, виграш Золотого м'яча і призу найкращому гравцеві світу за версією ФІФА.
Ще по 500 тис євро португалець заробить, якщо стане кращим бомбардиром Примери і зіграє певну кількість матчів у сезоні.
Таким чином, всього Роналду може отримати за один сезон 32,5 млн. При цьому оклади Ліонеля Мессі і Неймара перевищують дану суму, пише tribuna.
Раніше повідолялося, що у Реалі у рази зменшили суму, за яку готові продати Роналду.
Крім того, Роналду з новою зачіскою прилетів на чемпіонат світу в Росії.
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