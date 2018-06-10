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10.06.2018  09:41

Гравець збірної Аргентини розповів таємницю успішної гри команди на ЧС-2018

Хав'єр Маскерано

Гра збірної Аргентини залежить від гри Ліонеля Мессі.

Про це розповів захисник збірної Аргентини Хав'єр Маскерано. 

Нагадаємо, що на ЧС в Росії збірна Аргентини буде виступати в групі D, де її суперниками стануть команди Ісландії, Хорватії та Нігерії.

"Сподіваємося, що на Чемпіонаті світу Мессі буде кращою версією самого себе, тому що натхнення всієї команди залежить від нього. Це очевидно, що його форма впливає на гру команди", - ділиться очікуваннями аргентинець.

"Ісландія - це нова команда в тому сенсі, що у них немає великої традиції виступів на великих турнірах, але зараз їх покоління гравців творить історію, вони неймовірно виступили на Євро-2016, і кваліфікувалися на ЧС вище Хорватії", - продовжує Маскерано.

Хорватія - топ-збірна з топ-гравцями, особливо в півзахисті: Модріч, Брозовіч, Ковачич, Ракітіч, ​​Перішич. У них серйозний склад. І добре нам знайома Нігерія. Це непростий суперник, і не тільки тому що вони фізично сильні, але і через хаос в їхній грі. А відсутність порядку - це те, від чого найбільше страждає наша команда", - цитує Маскерано The Guardian.

Раніше повідомллося, що Маскерано потрапив до заявки своєї збірної на ЧС-2018.

Крім того, Мессі жорстко висловився щодо можливого переходу Неймара у Реал.





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