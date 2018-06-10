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396 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 09:55
Захисник Динамо привіз автогол на останніх хвилинах гри своєї збірної з австралійцями.ВІДЕО
|Тамаш Кадар
Під час контрольної зустрічі між Австралією і Угорщиною захисник Тамаш Кадар відзначився автоголом.
За рахунку 1: 1, в доданий до матчу час, захисник киян після прострілу зрізав м'яч у свої ворота.
Раніше Динамо підписало бразильського таланта.
Крім того, нагадуємо результати останніх товариських матчів.
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