Захисник Динамо привіз автогол на останніх хвилинах гри своєї збірної з австралійцями.ВІДЕО

Тамаш Кадар

Під час контрольної зустрічі між Австралією і Угорщиною захисник Тамаш Кадар відзначився автоголом.

За рахунку 1: 1, в доданий до матчу час, захисник киян після прострілу зрізав м'яч у свої ворота.

Раніше Динамо підписало бразильського таланта.

Крім того, нагадуємо результати останніх товариських матчів.