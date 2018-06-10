Майбутній гравець Шахтаря зіграв останній матч на стадіоні рідного клубу
|Майкон
Півзахисник Корінтіанса Майкон попрощався з домашнім стадіоном в матчі проти Віторії, який закінчився в нічию.
Про це повідомляє Globo.
Бразильське дарування готується до переходу в донецький Шахтар. У середу Майкон ще зіграє в Сальвадорі проти Баїї, а потім відправиться в Європу, щоб пройти деякі формальності і підписати контракт з Шахтарем.
"Якщо все пройде добре, і я перейду в інший клуб, то можу сказати, що задоволений всім, чого досяг. Мені пощастило, що у мене були такі вболівальники. Коли-небудь повернуся в Корінтіанс, якщо на те буде воля Бога", - наводить слова Фреда terrikon.
Maycon só vai cravar a transferência para o Shakhtar depois do jogo do Bahia. Foi um pedido do clube. Jogador se emocionou hoje, no adeus à Arena. Timão recebeu primeira parcela da venda em abril. https://t.co/wdbCzC913P— Marcelo Braga (@mabragatchelo) 10 июня 2018 г.
Нагадуємо, що стала відомою сума, яку Корінтіанс отримає за бразильця.
Раніше повідомлялося, що інший молодий бразилець може стати гравцем Шахтаря.
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