Майбутній гравець Шахтаря зіграв останній матч на стадіоні рідного клубу

Півзахисник Корінтіанса Майкон попрощався з домашнім стадіоном в матчі проти Віторії, який закінчився в нічию.

Про це повідомляє Globo.

Бразильське дарування готується до переходу в донецький Шахтар. У середу Майкон ще зіграє в Сальвадорі проти Баїї, а потім відправиться в Європу, щоб пройти деякі формальності і підписати контракт з Шахтарем.

"Якщо все пройде добре, і я перейду в інший клуб, то можу сказати, що задоволений всім, чого досяг. Мені пощастило, що у мене були такі вболівальники. Коли-небудь повернуся в Корінтіанс, якщо на те буде воля Бога", - наводить слова Фреда terrikon.

