Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
436 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 10:50
Зірка Реала у вільний час підробляє перукарем. ФОТО
|Гарет Бейл
Гравець мадридського Реала і збірної Уельсу Гарет Бейл разом із Джанлуїджі Буффоном знялися в рекламному ролику.
Відомі футболісти придумали заняття цікавіше, ніж дивитися на своїх одноклубників, що борються за світову першість, по телевізору.
Так, Бейл вважає, що краще провести час в перукарні, а Буффон - на кухні.
Справа в тому, що футболісти знялися в серії рекламних роликів для одного з сайтів, де Бейл в якості перукаря замовляє собі набір ножиць і машинку, яка допомогла йому виголити на голові клієнта портрет Неймара.
Буффон як кухар-кондитер купує на сайті міксер, щоб випробувати свої сили у випічці.
Нагадуємо, що стало відомо, за скільки Реал готовий відпустити Бейлв в інший клуб.
Раніше повідомлялося, що Бейл може перейти в Баварію.
Читай також
Останні публікації
10.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Домінація Бразилії 1970-го та "тотальний футбол" 74-го року. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕОДев'ятий чемпіонат світу з футболу вперше пройшов не в Європі і Південній Америці, а на іншому континенті, господаркою турніру стала Мексика. А от 10 був відданий ФРН.
09.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Всесвітнє визнання Пеле та найскандальніший фінал в історії мундіалів. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕОПраво проведення чемпіонату світу 1962 року отримала Чилі, що для багатьох стало несподіванкою. До того ж за два роки до старту турніру Чилі спіткала страшна трагедія – землетрус, який забрав тисячі людських життів.
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій