Зірка Реала у вільний час підробляє перукарем. ФОТО

Гарет Бейл

Гравець мадридського Реала і збірної Уельсу Гарет Бейл разом із Джанлуїджі Буффоном знялися в рекламному ролику.

Відомі футболісти придумали заняття цікавіше, ніж дивитися на своїх одноклубників, що борються за світову першість, по телевізору.

Так, Бейл вважає, що краще провести час в перукарні, а Буффон - на кухні.

Справа в тому, що футболісти знялися в серії рекламних роликів для одного з сайтів, де Бейл в якості перукаря замовляє собі набір ножиць і машинку, яка допомогла йому виголити на голові клієнта портрет Неймара.

Буффон як кухар-кондитер купує на сайті міксер, щоб випробувати свої сили у випічці.

Нагадуємо, що стало відомо, за скільки Реал готовий відпустити Бейлв в інший клуб.

Раніше повідомлялося, що Бейл може перейти в Баварію.