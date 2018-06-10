Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
867 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 11:15
Динамо може поповнитися ще одним новачком
|Максим Дегтярьов
Динамо запросить 25-річного форварда Полтави Максима Дегтярьова на перегляд.
За інформацією FootBoom, Динамо, що залишилося без форвардів Жуніора Мораеса і Дьємерсі Мбокані, які покинули команду, зайнято пошуками нових нападників.
Погляд селекціонерів столичного клубу звернений як в сторону Європи, так і зосереджений на внутрішньому ринку.
Саме тому уродженець Кіровська,який забив 15 м'ячів в турнірі Першої ліги і ще три - в стиковому матчі з Чорноморцем, зацікавив тренерський штаб київского клубу.
Нагадуємо, що Полтава отримала атестат УПЛ.
До цього Динамо підписало бразильського таланта.
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