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449 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 11:40
Королівський клуб готує божевільний трансфер півзахисника Лаціо
|Сергій Милинкович-Савич
Мадридський Реал може підписати півзахисника Лаціо Сергія Милинковича-Савича за 170 млн євро.
Про це повідомляє todomercadoweb.es.
Повідомляється, що королівський клуб буде готовий запропонувати за зоряного хавбека римлян 150 млн євро плюс 20 млн в якості бонусів. Контракт гравця з мадридським клубом буде розрахований на 5 років, а зарплата футболіста складе 6 млн євро за сезон, пише.soccer.ru.
Нагадуємо, стало відомо, яку зарплату отримуватиме Роналду в Реалі.
Раніще повідомлялося, що Реал не хоче платити 400 млн євро за Неймара.
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