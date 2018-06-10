Королівський клуб готує божевільний трансфер півзахисника Лаціо

Сергій Милинкович-Савич

Мадридський Реал може підписати півзахисника Лаціо Сергія Милинковича-Савича за 170 млн євро.

Про це повідомляє todomercadoweb.es.

Повідомляється, що королівський клуб буде готовий запропонувати за зоряного хавбека римлян 150 млн євро плюс 20 млн в якості бонусів. Контракт гравця з мадридським клубом буде розрахований на 5 років, а зарплата футболіста складе 6 млн євро за сезон, пише.soccer.ru.

Нагадуємо, стало відомо, яку зарплату отримуватиме Роналду в Реалі.

Раніще повідомлялося, що Реал не хоче платити 400 млн євро за Неймара.