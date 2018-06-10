Мессі висунув серйозне звинувачення Реалу
|Ліонель Мессі
Проблеми форварда каталонської Барселони Ліонеля Мессі з податковими органами Іспанії були штучно створені за замовленням з Мадрида.
Про це розповів сам аргентинець
За інформацією sport.es, Мессі зізнався, що йому було непросто переживати пов'язаний з цим тиск.
"З цієї точки зору рік вийшов складним. Звичайно, я не впав у депресію, але мене атакували, говорили всяке про мене, про мого батька, про мій народ. Це було не легко", - говорить лідер каталонського гранду.
"Мені пощастило відчути підтримку Барселони, каталонців, уболівальників. І це полегшувало тягар. Думаю, що надійшло певне замовлення, наказ атакувати мене. Він надійшов із Мадрида. Я знав, що це так" - наводить слова Мессі sport-express.ru.
Раніше, Мессі дали 21 місяц в'язниці за несплату податків.
Нагадаємо, Мессі жорстко висловився щодо можливого переходу Неймара у Реал.
Крім того, повідомлялося, що з'явився рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів на планеті, до якого увійшов аргентинець.
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