Мессі висунув серйозне звинувачення Реалу

Ліонель Мессі

Проблеми форварда каталонської Барселони Ліонеля Мессі з податковими органами Іспанії були штучно створені за замовленням з Мадрида.

Про це розповів сам аргентинець

За інформацією sport.es, Мессі зізнався, що йому було непросто переживати пов'язаний з цим тиск.

"З цієї точки зору рік вийшов складним. Звичайно, я не впав у депресію, але мене атакували, говорили всяке про мене, про мого батька, про мій народ. Це було не легко", - говорить лідер каталонського гранду.

"Мені пощастило відчути підтримку Барселони, каталонців, уболівальників. І це полегшувало тягар. Думаю, що надійшло певне замовлення, наказ атакувати мене. Він надійшов із Мадрида. Я знав, що це так" - наводить слова Мессі sport-express.ru.

Раніше, Мессі дали 21 місяц в'язниці за несплату податків.

Нагадаємо, Мессі жорстко висловився щодо можливого переходу Неймара у Реал.

Крім того, повідомлялося, що з'явився рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів на планеті, до якого увійшов аргентинець.