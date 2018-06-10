Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
831 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
10.06.2018  13:15

Мессі висунув серйозне звинувачення Реалу

Ліонель Мессі

Проблеми форварда каталонської Барселони Ліонеля Мессі з податковими органами Іспанії були штучно створені за замовленням з Мадрида.

Про це розповів сам аргентинець 

За інформацією sport.es, Мессі зізнався, що йому було непросто переживати пов'язаний з цим тиск.

"З цієї точки зору рік вийшов складним. Звичайно, я не впав у депресію, але мене атакували, говорили всяке про мене, про мого батька, про мій народ. Це було не легко", - говорить лідер каталонського гранду.

"Мені пощастило відчути підтримку Барселони, каталонців, уболівальників. І це полегшувало тягар. Думаю, що надійшло певне замовлення, наказ атакувати мене. Він надійшов із Мадрида. Я знав, що це так" - наводить слова Мессі sport-express.ru.

Раніше, Мессі дали 21 місяц в'язниці за несплату податків.

Нагадаємо, Мессі жорстко висловився щодо можливого переходу Неймара у Реал.

Крім того, повідомлялося, що з'явився рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів на планеті, до якого увійшов аргентинець.





Читай також
Мессі виграв п'яту Золоту бутсу і встановив черговий рекорд
Мессі прокоментував можливий перехід Неймара в Реал
Суд дозволив Мессі зареєструвати іменний бренд
Геніальний гол юного українського Мессі. ВІДЕО
Останні публікації
10.06.2018
Теніс

Симона Халеп: маловідомі факти з життя тріумфаторки Ролан Гаррос-2018. ФОТО

 
10.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Тріумф Аргентини та 40-річний чемпіон Діно Дзофф. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО

Аргентинці, що скористалися шансом та виграли домашній мундіаль, а також легегдарний рекорд Діно Дзоффа.
 
10.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Домінація Бразилії 1970-го та "тотальний футбол" 74-го року. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО

Дев'ятий чемпіонат світу з футболу вперше пройшов не в Європі і Південній Америці, а на іншому континенті, господаркою турніру стала Мексика. А от 10 був відданий ФРН.
 
Усі публікації
Новини
15:50
Бокс. Український боксер здобув перемогу після двох поспіль поразок
15:40
ЧС-2018. Вболівальник збірної Німеччини поїхав на ЧС на тракторі
15:15
Футбол. Клуб із Бундесліги зробив пропозицію Динамо по новому Ярмоленку
14:55
Футбол. Наставник Ман Сіті відповів на звинувачення від гравця клубу
14:40
Баскетбол. Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 здобула перемогу над йорданцями
14:20
Теніс. 15-річна українка стала переможцем турніру ITF Pro Circuit
13:55
Футбол. Польський футболіст врятував журналістку під час інтерв'ю. ВІДЕО
13:40
Футбол. Арена Львів встигне підготуватися до матчу збірної
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.06.2018

Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Помічник двох колишніх зіркових футболістів, які недавно розпочали тренерську кар'єру, безперечно дав їм певний досвід.
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!